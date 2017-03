Plus d'infos sur le spectacle Rock The Ballet à Paris

AA Organisation (2-1063978, 3-1063997) présente ces spectacles.

Dans Rock the Ballet la jeune fille est belle, sexy, et intrigante. L'énergie augmente lorsque les Bad Boys l'aperçoivent, puis une compétition débute entre eux pour attirer son attention, par des exhibitions de danses contemporaines, hip hop, acrobaties et même des arts martiaux. Un seul regard pour reconnaitre l'élu de son coeur parmi les Garçons. Les nouveaux amants créent un cocon de sérénité et de passion dans un monde de chaos, et réussissent à surmonter les obstacles par la puissance de la musique et de la danse. C'est la plus belle fête dont on puisse rêver....les danseurs charismatiques redoublent de prouesses techniques et d'énergie par la force de la musique. La danseuse sexy et espiègle change de partenaires et mène la danse parmi la bande. Les Bad Boys vivent avec eux la joie de leur nouvel amour, de la passion, mais aussi bientôt de la séparation, puis le pardon et les retrouvailles. Le deuxième acte est une incroyablement étonnante belle nuit de danse. Une célébration pleine de vie : forte et chaleureuse ! Pleine d'amusement, humour et prouesses de danse acrobatique, la jeune fille arrive à danser avec tous les Garçons et les force à accomplir des prouesses. À la fin de l'acte 2 le public debout applaudit longuement. Tout le monde se sent rajeuni après cette soirée. Les tubes sont repris en choeur par le public qui voudrait tant que cela ne s'arrête jamais. Une performance chorégraphique à l'énergie contagieuse !La tournée française se déroulera en Juillet 2016, puis à partir de mi-novembre 2016 à avril 2017.Personnes à mobilité réduite : 08.92.69.89.26