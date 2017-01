Plus d'infos sur le spectacle Ballet Semperoper Dresden à Paris

Ballet en quatre partiesMusique Thom Willems / Leslie Stuck / Eva Crossman-Hecht / Ludwig van Beethoven Chorégraphie William Forsythe Décors Michael Simon / William Forsythe Costumes William Forsythe / Férial Münnich Lumières Michael Simon / William Forsythe Musique enregistréeDurée 2h30 avec 1 entracteÀ la fois cinglant, ironique et burlesque, Impressing the Czar dévoile tout l'art de la théâtralité de William Forsythe et un style virtuose, précis, déstructuré où alternent les déséquilibres et la vitesse des mouvements. Construit en quatre parties, sans trame narrative évidente, le ballet traverse l'histoire de la danse, de la Renaissance à nos jours. C'est cette pièce mythique de William Forsythe que le Semperoper Ballett de Dresde, invité pour la première fois à l'Opéra national de Paris, présente sur la scène du Palais Garnier. Fondée au début du XIXe siècle, la compagnie est aujourd'hui dirigée par Aaron S. Watkin, ancien danseur du Ballet Frankfurt. Composée de soixante danseurs, elle s'est enrichie d'un répertoire varié : des oeuvres de Marius Petipa, des ballets néoclassiques de George Balanchine jusqu'aux créations contemporaines de David Dawson ou encore Alexander Ekman.