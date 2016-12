Plus d'infos sur le spectacle Voces, Anthologie à Paris

Le spectacle Voces, Anthologie a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Voces, anthologie (2014)Sara Baras Ballet Flamenco La danseuse flamenca Sara Baras et sa troupe enflamment une nouvelle fois le Théâtre des Champs-Elysées pour les fêtes de fin d'annéeSara Baras direction artistique et chorégraphie José Luis Alegre, Sara Baras lumières Sara Baras danseuse José Serrano danseur invité Tim Reis saxophone Sara Baras Grupo Flamenco Keko Baldomero directeur musical Keko Baldomero, Andrés Martínez guitare Antonio Suarez Salazar, Manuel Muñoz percussions Saúl Quirós, Emilio Florido, Miguel Rosendo chant Danseurs Cristina Aldón, Carmen Camacho, Maria Del Rosario Pedraja, Maria Jesus Garcia Oviedo, Tamara Macías, Raul Fernandez, David Martín, Alejandro Rodriguez, Daniel SaltaresLa danseuse et chorégraphe Sara Baras, originaire de Cadix revient pour une nouvelle série de 16 représentations pendant les fêtes de fin d'année. Voces ... Anthologie sera pour elle et sa troupe de danseurs et musiciens l'occasion de nous offrir quelques-uns de ses plus beaux et spectaculaires zapataos dont elle sait nous régaler à chaque visite.