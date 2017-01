Plus d'infos sur le spectacle La Chauve-souris à Paris

Ballet de l'Opéra de Rome Eleonora Abbagnato TranscenDanses Eleonora Abbagnato, désormais à la tête du ballet de l'Opéra de Rome, célèbre la mémoire de Roland PetitLa Chauve-souris (1979) Ballet en deux actes Roland Petit chorégraphie (reprise par Luigi Bonino) Johann Strauss musique Jean-Michel Wilmotte décors Luisa Spinatelli costumes Premiers Danseurs, Solistes et Corps de Ballet de l'Opéra de Rome Orchestre Lamoureux direction David Garforth D'origine sicilienne, le parcours de ballerine d'Eleonora Abbagnato doit beaucoup à Roland Petit. Il l'a fait débuter toute jeune et il restera toute sa vie son « mentor ». Elle a dix-huit ans quand elle intègre le corps de ballet de l'Opéra de Paris et il lui faudra attendre ses 34 ans pour en être nommée Danseuse Etoile... à l'issue d'une représentation de la Carmen de Roland Petit où elle tient ce soir-là le rôle-titre. Au printemps dernier, elle est nommée à la tête du ballet de l'Opéra de Rome. Le Ballet La Chauve-Souris de Roland Petit date de 1979 et a été créé pour les Ballets de Marseille. Roland Petit a eu toute sa vie une relation privilégiée avec le Théâtre où il créa sa première compagnie a tout juste 20 ans, et où il présenta ce ballet cette même année 1979 avec sa muse, Zizi Jeanmaire, dans le rôle-titre. Juste retour de l'histoire que cette reprise sur cette scène de La Chauve-Souris avec une aussi bonne fée qu'Eleonora Abbagnato.