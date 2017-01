Plus d'infos sur le spectacle Giselle à Paris

Irina Kolesnikova Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre Ballet romantique par excellence, Giselle est ici présenté dans sa version d'origine revisitée par Marius PetipaGiselle Ballet en deux actes Adolphe Adam musique Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, Théophile Gautier livret Jean Coralli, Jules Perrot, Marius Petipa chorégraphie Irina Kolesnikova étoile Solistes et corps de ballet et Etoiles du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre Orchestre du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre Vadim Nikitin direction La célèbre troupe du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre, en compagnie de sa star, la danseuse étoile Irina Kolesnikova, fait une nouvelle fois halte avenue Montaigne avec au programme deux grands classiques du répertoire romantique, deux joyaux illustrant avec faste et brio la grande tradition de l'Ecole russe du ballet.