Plus d'infos sur le spectacle Bit à Paris

Conception MAGUY MARINAvec ULISES ALVAREZ, LAURA FRIGATO, DAPHNÉ KOUTSAFTI, CATHY POLO, ENNIO SAMMARCO, MARCELO SEPULVEDALE THÉÂTRE DE LA VILLE AU ROND-POINT.Fermé pour travaux de rénovation, le Théâtre de la Ville programme, hors ses murs, deux de ses chorégraphes fidèles, que le Rond-Point s'enorgueillit d'accueillir. Deux pièces majeures : BiT de Maguy Marin et Monchichi du duo Wang Ramirez.Maguy Marin, auteur de May B (au Rond-Point en 2012), rassemble les éléments forts de son parcours. Six danseurs allient sur le plateau les cadences de gestuelles ancestrales, populaires, et la rythmique cardiaque, les beats d'une techno exaltée. Ils passent par la fête, le rite macabre, les ballets de séduction. BiT, créé en 2014, est une affaire de rythme, un combat énergique où se dessine avec un humour noir et des fureurs brûlantes, un portrait de la société contemporaine.