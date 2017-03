Plus d'infos sur le spectacle A Swan Lake à Paris

Ballet National de Norvège Ingrid Lorentzen TranscenDansesA Swan Lake (Première française)Ballet en un acte (2014) Alexander Ekman chorégraphie et décors Mikael Karlsson musique Mikael Karlsson, Michael Atkinson orchestration Todd Rives vidéo / film Etoiles et Corps de ballet du Ballet National de NorvègeAlexander Ekman est un chorégraphe désormais reconnu et recherché pour ce don unique qui est celui d'allier jeu d'esprit et goût du jeu. Sur une partition du compositeur suédois Mikael Karlsson et des costumes du styliste Henrik Vibskov, son Swan Lake jette un regard nouveau sur le « ballet des ballets ». S'il n'est pas le premier chorégraphe à revisiter le duo Tchaïkovski-Petipa, il y apporte une touche personnelle irrésistible et une audace plus que réjouissante. Désormais, les danseurs, entre deux fouettés et trois entrechats, devront également savoir danser sur l'eau !