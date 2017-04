Plus d'infos sur le spectacle Paris Jazz Roots Festival

Le Paris Jazz Roots Festival revient à la Bellevilloise du jeudi 13 au lundi 17 avril 2017 !

Ça va swinguer en avril ! Le Paris Jazz Roots Festival est de retour à la Bellevilloise avec la passion toujours intacte de faire renaître la folie du charleston et de ses variantes. Soignez votre coiffure, chinez votre look et embarquez dans la joyeuse folie d'un club de swing du début du siècle précédent. Sur cinq jours, le festival oscillera entre cours de danse et bals afin de mieux mettre en pratique les enseignements prodigués par 23 professeurs venus du monde entier. Novice ou confirmé, vous aurez tous la possibilité de participer au stage, le but étant de faire grandir une communauté de passionnés toujours plus importante. En solo, vous aurez la liberté de progresser sur la connaissance de votre corps, de vos capacités motrices mais aussi de votre style. Les rendez-vous en soirée seront l'occasion de se retrouver en compagnie de tous les autres stagiaires sur une piste de danse surchauffée par des live bands de qualité.

Jeudi 13 avril, le festival s'ouvrira sur une soirée en hommage à la légendaire chanteuse de jazz américaine Nina Simone, mise en voix par la chanteuse fran?aise Marrianick Saint-Céran, déjà venue nous rendre visite en juin dernier lors d'une furieuse édition du Grand Bal Swing. Le vendredi, venez assister à l'ébouriffant « The Great Show » qui mettra en scène la fine fleur de danseurs professionnels internationaux avant d'aller swinguer sur les notes du Mama Shakers Band. Les trois jours suivants seront dédiés au stage avec des cours débutant dès 9h15 et se terminant à 17h00. Les soirées resteront dédiées aux instants de fête avec les australiens Leigh Baker & His Eight Pieces Band samedi, The Pre Bop Orchestra et leur fusion entre musique classique et swing dimanche, et une clôture en fanfare dimanche avec Julien Brunetaud and le Playyground Trio.

Soirées à la Bellevilloise :

> Jeudi 13 avril w/ Mariannick Saint-Céran - Tribute to Nina Simone

> Vendredi 14 avril w/ The Great Show, Mama Shakers

> Samedi 15 avril w/ Leigh Barker and His Eight Piece Band

> Dimanche 16 avril w/ The Pre Bop Orchestra

> Lundi 17 avril w/ Julien Brunelaud, Playground Trio

Site web : https://jazzroots.fr/#!/home

Infos réservation :

Prévente Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com