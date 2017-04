Plus d'infos sur le spectacle Les Lundis Cubanos à Paris

Les lundis cubanos à la Bellevilloise c'est tous les lundis à la Bellevilloise !

Lartist Event et Live & Vivo, ont réuni une équipe de choc pour vous faire apprendre et danser la salsa cubaine. Depuis 20 ans, David Lartist et son équipe organisent des soirées, festivals et concerts salsa à Paris reconnues comme une référence dans le monde entier. David et sa partenaire Caméla sont également reconnus comme danseurs internationaux de salsa. Ils proposent donc des cours ouverts à toutes et à tous.

Tous les lundis, à 19h30 un cours débutant et intermédiaire de salsa cubaine vous sera proposé.

Pour la première c'est Alex Salserito qui vous fera taper du pied. Ce cours sera suivi d'un mix 100% cubain à partir de 21h30 et jusqu'à 2h. DJ Joss, Didi Elciclon ont préparé leurs plus belles galettes pour vous faire danser comme à Cuba.

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com