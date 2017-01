Plus d'infos sur le spectacle Le Cargo à Paris

En Republique Democratique du Congo où il est né, à Nairobi oùil a fondé une compagnie de danse, dans les Studios Kabako qu'il a créés à Kinshasa en 2001 puis installé à Kisangani en 2006 ou, plus tard, à Bruxelles, à la Comédie Française ou à Lisbonne, Faustin Linyekula a parcouru le monde, pour danser, partager, apprendre et transmettre mais il n'a pas oublie? Obilo.Dans ce solo, selon son habitude, le danseur joint la parole au geste et nous conte son retour à Obilo, un village à 80 km de Kisangani, où il a vécu jusqu'à l'age de 8 ans et où il est retourné en 2011 après quelque trente ans d'absence...Il y revient en moto, avec son pere, chef de chorale et instituteur devenu inspecteur. Il retrouve l'emplacement de la case, à coté de la gare, mais le train ne passe plus depuis longtemps et la nature a envahi la voie. La société forestière zairo-allemande a fermé et il reste le terrain de football, la piste en laterite et la chapelle Saint- Joseph.