Plus d'infos sur le spectacle Grand Bal Swing : Mama Shakers à Paris

Le grand bal swing de février avec les Mama Shakers dimanche 12 !

La formule habituelle :

Un cours de Lindy Hop Grands débutants à 18h30

Et un live à 20h00 !

Vous avez découvert les Mama Shakers lors du Swingin Paris en décembre dernier.

Une énergie débordante et un enthousiasme so swing !

Mama Shakers c'est cinq jeunes musiciens qui reprennent avec autant de respect que d'énergie la musique populaire américaine des années 20 et 30. Ils s'inspirent et rendent hommage aux musiques oubliées des champs de coton, des bars les plus douteux de Louisiane et des bled les plus paumés du Tennessee. Entre les orchestres jug band et la musique New Orleans, passant d'un swing qui crépite à un blues qui vous enflamme, Mama Shakers, un voyage musical à travers le temps !

Site web : http://www.labellevilloise.com/grand-bal-swing-11/

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com