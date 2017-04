Plus d'infos sur le spectacle Bal Tango à Paris

Bal Tango - 9 avril 2017

La XXL : un lieu unique pour vivre le bal tango (400m2 de parquet en chêne suspendu dans le ciel de la capitale), des orchestres incroyables, les meilleur(es) ?musicalisadores', et désormais, la restauration 100% BIO à prix très abordables. En apesanteur, une soirée qui s'affranchit du temps et de l'espace.

Le 9 avril nous fêteront les 100 ans du Tango canción (ou tango chanson) et la naissance de la figure du chanteur de tango, inventés en 1917 par Carlos Gardel avec « Mi noche triste ». Pour la première fois « le tango monte des pieds au lèvres », selon l'expression du poète Enrique Santos Discépolo, de la rue à la scène, de la danse à l'écoute et à l'appréciation de la poésie. Mais on danse aussi sur les tangos (et milonga, et valses) chansons, comme tous les chanteurs de l'âge d'or nous le rappellent !En honneur au Tango canción, la Contradanza invite les chanteurs de tango amateurs à investir la scène du Loft de la Bellevilloise. Vous avez toujours rêvé de chanter avec des musiciens ou de faire danser les tangueros avec votre voix ? Inscrivez-vous auprès de Gwen-Haël Denigot (gwen.denigot@gmail.com) qui vous donnera toutes les modalités.

18h-19h : Cours pour tous avec Caroline Udoviko

La complexité faite simplicité, l'énergie folle faite pure débauche de concentration, la tradition qui sait qu'elle vit au XXIe siècle, bref le tango pur et dur sans froufrou ni chichi, mais chic et fou : Carolina, l'Argentine passée par le Brésil qui vit en France, amie de coeur de la Contradanza, guidera vos premiers, seconds ou triples pas lors d'une mise en jambe ouverte à tous, de la toute première fois aux avancés qui ont envie de travailler un peu avant le bal.

19h-23h45 : Concert-bal tango avec Thomas Bordalejo & Juan Carlos Carrasco H., DJ Carolina

+ SCENE OUVERTE AUX CHANTEURS AMATEURS

Pour vous faire danser, le guitariste Tomas Bordalejo et le pianiste Juan Carlos Carrasco H., deux Argentins de Paris rompus aux standards du répertoire de bal. Ils accompagneront également les chanteurs amateurs au sens noble du terme qui rendront hommage au Tango canción en interprétant des tangos, valses et milongas à danser. De belles surprises en perspective, vous découvrirez peut-être les chanteurs de demain!

ET TOUJOURS, LES « PETITS PLUS » DE LA XXL

- sa restauration 100% BIO.

- les nouvelles collections de vêtements de l'atelier MAGDA MIRSKI

- les chaussures de MILTANGO

- la petite librairie avec ses 'coups de coeur' CD et livres, dont quelques exemplaires du Dictionnaire passionné du tango (Seuil, 2015) avec auteurs à proximité pour d'éventuelles dédicaces.

Cours, bal avec orchestre : 15 ? - 12 ? tarif réduit (adhérents, chômeurs, moins de 26 ans) - Boisson soft inclue.

Réservation de tables conseillée au 0661589184 (sms, whatapps).

Infos réservation :

Tél. 01 53 27 35 75 - Email. web@labellevilloise.com