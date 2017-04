Plus d'infos sur le spectacle Easter Sounds Festival - Dance Masterclass à Paris

L'Easter Sounds Festival propose des masterclass de danse le 15 avril prochain !

L'Easter Sounds Festival, c'est 3 dates pour un week-end qui mettra le Jazz, la Disco et le Funk à l'honneur.

Le 15 avril, l'Easter Sounds Festival s'arrêtera à La Place pour des masterclass animés par LadyDel, Perry Louis & Truand.

Côté son, c'est DJ Chabin et Perry Louis qui prendront le contrôle des platines du bar de #LaPlaceHipHop.

- PROGRAMME -

- 15h - 16h30

Perry Louis (JazzCotech, UK) > UK Jazz Dance

La légende du Jazz Dance anglais entamera la journée par un atelier d'initiation au style caractéristique des JazzCotech et de nombreux danseurs de Jazz Fusion londoniens.

- 17h - 18h30

LadyDel (Arts En Mouvements, France) > Soul Train Steps

Danseuse et professeur émérite de locking, LadyDel, est la touche féminine du jour. Elle vous proposera de revisiter les pas et attitudes de danse pratiqués aux USA dans les années 60-70 sur de la musique Soul et popularisés par l'émission Soul Train.

- 19h - 20h30

Christian Andongui aka Truand (Pass Pass, France) > Jazz Rock

Danse créée dans les quartiers et clubs d'Île-de-France à partir de la fin des 70's, le Jazz Rock puise ses influences chez les Nicolas Brothers, la série Fame et bien sûr James Brown. Truand en est l'un des plus dignes héritiers.

- 17h - 23h

DJ Set au bar de La Place : entrée gratuite

DJ Chabin (Original Bata, France) > Tribute to Bataclan

Perry Louis (JazzCotech, UK) > Best Of Brit Funk

- INFOS PRATIQUES -

- Prix des masterclass :

> 1 cours : 15?

> 2 cours : 25?

> 3 cours : 35?

- 10 passage de la Canopée, Paris 1er

(dans la Canopée du Forum des Halles)

1er étage - Entre le Sephora et le restaurant Champeaux

- RER / Métro : Châtelet - Les Halles

?? NOUS SUIVRE ??

Intagram / Twitter / Snapchat / YouTube : @laplacehiphop

Site web : http://www.laplace.paris

Infos réservation :

Incriptions Tél. 01.70.22.45.48 - Email. contact@laplace.paris