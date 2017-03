Plus d'infos sur le spectacle Sur Les Traces De Dinozord à Paris

Une pièce de théâtre qui retrace son retour dans sa ville natale, Kisangani, à la recherche des ruines et des rêves.

Dans le cadre du festival 100%, Faustin Linyekula présente Sur les traces de Dinozord, une re-création de Dinozord : The Dialogue Series IV, imaginée pour le festival New Crowned Hope. Une pièce qui retrace son retour dans sa ville natale, Kisangani, à la recherche des ruines et des rêves.

La re-création d'un spectacle fondateur

Sur les traces de Dinozord est une re-création de Dinozord : The Dialogue Series IV, une pièce de 2006 imaginée pour le festival New Crowned Hope à Vienne. Cinq ans après, Faustin Linyekula retrouve son équipe éparpillée entre la France, la Belgique, la Suède et le Congo et revisite ce carnet d'un retour dans sa ville natale, Kisangani, à la recherche des ruines et des rêves.

« Le clown Kabako s'en allait par les routes des villes et des villages, vendant non pas des rires ou des larmes, mais des bouts de rêve. Sa besace pleine de poèmes, partout il chantait : ?Je suis Kabako, c'est moi Kabako, encore Kabako, toujours Kabako, et c'est quand il y a Kabako que Kabako devient Kabako'. Alors surgissaient des ruines des champs brûlés l'insouciance des enfants rassasiés et la grâce des belles femmes, la douceur des rois justes. »

Rép. Dém. du Congo (Re-création 2016)

