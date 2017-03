Plus d'infos sur le spectacle Simply The Best West Africa à Paris

Les 4 soli des 4 lauréat du concours de danse de Serge Aimé Coulibaly

Le danseur et chorégraphe Serge Aimé Coulibaly lance la deuxième édition de son concours de solo de danse contemporaine, véritable tremplin pour les nouveaux talents de la scène ouest africaine. Retrouvez les quatre lauréats du Simply The Best West Africa : Fatoumata Bagayoko, Florent Nikiema, et Adonis Nebié.

CONCOURS DE DANSE PAR SERGE AIMÉ COULIBALY

Sur les dix-huit candidats sélectionnés, sept danseurs se sont produits à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) pour faire l'état des lieux de la création contemporaine burkinabé. Les quatre vainqueurs de ce concours sont actuellement en tournée : Fatoumata Bagayoko, Florent Nikiema, Adonis Nebié.

Le jury de ce concours de soli de danse contemporaine était composé de Papa Kouyaté (scénographe de théâtre et de cinéma), Alassane Congo (chorégraphe et formateur ancien de Mudra Afrique), Odile Sankara (comédienne et dramaturge), Nous Nabil (musicien) et Qudus Onikeku (danseur chorégraphe).

Site web : https://lavillette.com/evenement/festival-100-simply-the-best-in-west-africa/

