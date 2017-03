Plus d'infos sur le spectacle Sacre / Gold à Paris

SACRE/GOLD avec le Théâtre de la Ville, dans le cadre de SÉQUENCE DANSE PARIS Le CENTQUATRE-PARIS et le Théâtre de la Ville offrent un double coup de projecteur sur le travail passionnant du chorégraphe israélien Emanuel Gat en présentant SACRE et GOLD, un diptyque atypique fondé sur la recréation de deux de ses pièces antérieures. Remaniement du Sacre du printemps (2004), pièce majeure du répertoire de Gat, SACRE célèbre l'alliance détonante entre Stravinsky et la salsa pour entraîner le public dans un tourbillon hypnotique. Nouvelle version de The Goldlandbergs (2013), GOLD suscite, à partir d'oeuvres essentielles de Glenn Gould, une intense résonance entre musique et danse pour explorer en profondeur les rapports humains. SACREmusique : Igor Stravinsky, Le Sacre du printempschorégraphie lumières et costumes : Emanuel Gatavec : Anastasia Ivanova, Michael Löhr, François Przybylski, Sara Wilhelmsson et Ashley WrightGOLDmusique : Jean-Sébastien Bach, Variations Goldberg (interprétées par Glenn Gould dans la version de 1981) chorégraphie et lumières et costumes : Emanuel Gat avec : Pansun Kim, Michael Löhr, Genevieve Osborne, François Przybylski et Milena Twiehaus bande son additionnelle : The Quiet in the Land, arrangée et écrite par Glenn Gould lumières : Emanuel Gat en collaboration avec Guillaume Février conception son : Emanuel Gat, en collaboration avec Frédéric DuruÀ