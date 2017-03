Plus d'infos sur le spectacle Robyn Orlin à Paris

ROBYN ORLINBeauty remained for just a moment then returned gently to her stating position...Robyn Orlin, chorégraphie, création lumièresDanseurs de la Compagnie Moving Into Dance MophatongYogin Rajoo Sullaphen, composition, percussions, guitaresPhilippe Lainé, vidéoMarianne Fassler, création costumesDenis Hutchinson, création lumières* Programme et distribution donnés sous réserve de modification * Afin de préparer votre venue et de faciliter les contrôles liés au plan Vigipirate renforcé à la Philharmonie de Paris, nous vous remercions de vous présenter aux entrées en avance.