Religieuse à la fraise dans le cadre de SÉQUENCE DANSE PARIS D'un côté, la petite et menue (40 kg) danseuse et chorégraphe japonaise Kaori Ito. De l'autre, le grand et charnu (120 kg) comédien et chanteur français Olivier Martin-Salvan. Ensemble, ils défient les lois de la gravité avec une inventivité gourmande et nous invitent à savourer Religieuse à la fraise, pièce entre danse et performance en forme de duo/duel hors norme. Une succulente création franco-nippone, garantie sans grumeaux, dont la légèreté ludique n'a d'égale que l'incongruité poétique. conception et interprétation : Kaori Ito et Olivier Martin-Salvan regard extérieur : Benjamin Lazar assistanat chorégraphique : Gabriel Ken Yoeng Wong collaboration aux costumes : Julia Brochierrégie : Mathilde Hennegrave