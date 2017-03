Plus d'infos sur le spectacle Quelque part au milieu de l'infini à Paris

Quelque part au milieu de l'infini dans le cadre de SÉQUENCE DANSE PARIS Jeune danseur/chorégraphe d'origine sénégalaise, Amala Dianor s'attache à faire se croiser des univers a priori éloignés les uns des autres au sein d'un même champ chorégraphique. Face à un monde qui tourne (de plus en plus vite) à l'envers, il nous invite à prendre du recul avec sa nouvelle création, Quelque part au milieu de l'infini. Interprétée par trois danseurs (dont Amala Dianor lui-même), cette pièce très tonique se situe au confluent du hip-hop, de la danse contemporaine et des danses africaines. chorégraphie : Amala Dianorassistanat chorégraphie : Rindra Rasoavelosonmusique : Awir Leonavec : Souleyman Ladji Koné, Mustapha Saïd Lehlouh, Amala Dianor