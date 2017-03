Plus d'infos sur le spectacle Heroes à Paris

Dans Heroes, nouvelle création du chorégraphe Radhouane El Meddeb, artiste associé du CENTQUATRE-PARIS, 9 (jeunes et moins jeunes) danseurs confrontent leurs énergies et leurs désirs, dans le bonheur de l’épuisement, entre solitude de l’individu et amplitude du collectif. Infiniment vivante et accueillante, la pièce rassemble ses interprètes en un organisme commun sans abolir la singularité de chacun(e). Une exaltante célébration du plaisir libérateur de danser à la fois seul(s) et ensemble.

Site web : https://lavillette.com/evenement/radhouane-el-meddeb/

