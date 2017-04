Plus d'infos sur le spectacle Chroma à Paris

Nouvelle création du chorégraphe et performeur italien Alessandro Sciarroni, artiste associé du CENTQUATRE-PARIS, CHROMA_don’t be frightened of turning the page s’inscrit dans le cadre d’un projet de longue haleine baptisé Turning et axé sur l’action de la rotation. Avec ce solo proprement tourneboulant, Sciarroni, en se focalisant sur l’action physique pour mieux libérer l’imaginaire du spectateur, nous entraîne dans une fascinante exploration intérieure aux résonances multiples.