Sommet de l’œuvre de John Coltrane, A Love Supreme (1965) compte parmi les plus beaux joyaux du jazz au XXe siècle. En collaboration avec le danseur et chorégraphe espagnol Salva Sanchis, Anne Teresa De Keersmaeker a conçu une pièce de danse à partir de cet album éblouissant. Epousant le jaillissement à la fois ascétique et volcanique de la musique du génial saxophoniste, la pièce conjugue magistralement élégance gestuelle et élévation spirituelle. Une expérience de spectateur d’une rare ampleur.