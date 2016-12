Plus d'infos sur le spectacle Montmartre Au Feminin à Paris

Découvrez les femmes qui ont bati la légende de Montmartre grace à Claire guide conférencière et à la soprano Veronica Antonelli dans le musée et dans les jardins qui interprètera a capella les plus grands airs d'opéra en jouant avec les acoustiques du musée et des jardins. Concept insolite fondé sur les Monuments Enchantés récompensé de 4 Prix : rendre le musée vivant.



Avec :

Veronica Antonelli soprano ambassadeur de la République de Montmartre et Claire guide conférencière anglophone