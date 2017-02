Plus d'infos sur le spectacle La Bayadere à Paris

ARAME (10876313, 1087632) présente LA BAYADERE OPERA NATIONAL DE RUSSIE

L'Opéra National de Russie présente au Palais des congrès de Paris en février 2017 : La Bayadère, chef d'oeuvre du répertoire classique au parfum d'exotisme. Cet incroyable ballet, créée en 1877 et chorégraphié par Marius Petipa, nous plonge au coeur de l'Inde du 19ème siècle, dans un univers oriental. La Bayadère reste longtemps inconnue du public en occident, suite aux conflits culturelles et politiques en Europe entre l'Est et l'Ouest. Ce n'est qu'en 1961, que le public français découvre ce nouveau ballet à l'occasion de la tournée du Kirov avec un jeune prodige, Rudolf Noureev. Il revisitera ce merveilleux ballet en 1992 pour l'Opéra de Paris qui sera le dernier avant sa mort.L'amour tragique de la Bayadère Nikiya et de Solor, majestueux guerrier est au coeur de ce ballet romantique mêlant à la fois jalousie, intrigue, meurtre et vengeance. Ils s'aiment mais Solor doit obéir au Rajah et épouser sa fille Gamzatti. C'est lors d'une cérémonie monumentale que Nikiya découvre les fiançailles de Solor et se laisse mourir. Solor, dévasté, sombre dans le Royaume des ombres pour tenter de retrouver sa bien aimée pour l'éternité. C'est dans des décors somptueux et des costumes raffinés aux couleurs étincelantes rappelant les contes des mille et une nuits, que les danseurs de l'Opéra National de Russie dévoileront leur élégance et leur talent, alternant chorégraphies classiques et exotiques. L'orchestre, sur une musique composée par Léon Minkus, accompagnera le ballet pour rythmer et rappeler l'ambiance magique de l'Orient. Cette oeuvre magistrale du répertoire, reste l'une des plus belles réussites de Marius Petipa et connaît depuis toujours un immense succès dans le monde entier.PMR : 01.40.68.22.22