Plus d'infos sur le spectacle Theorie Des Prodiges à Paris

EN RAISON DE TRAVAUX, LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) NE PEUVENT AVOIR ACCES A LA SALLE JEAN VILAR.

Système Castafiore Théorie des prodiges Et si on réenchantait le monde ? Derrière la science, la raison et la technique qui règnent en maître au XXIe siècle se cache une autre réalité que Marcia Barcellos et Karl Biscuit font surgir, tel un prodige. Avec une scène, la danse, les costumes, la musique, et le récit des légendes modernes... Des merveilles d'autrefois, il ne reste rien. Plus de moutons à cinq pattes, de phénomènes bizarres, de monstres, de mystères ni de miracles constatent, désabusés, les deux complices de Système Castafiore. Aujourd'hui, on explique tout et on ne comprend rien. Seules les religions, avec leur cortège d'obscurantistes, ont le monopole de l'au-delà. Heureusement, il reste l'art du spectacle, dont ces deux magiciens de l'imaginaire ont fait depuis vingt-sept ans une expérience totale. Découvrir l'une de leurs créations, c'est à chaque fois pénétrer dans un univers à part avec sa langue, ses traités, ses images et ses sons, où seule l'imagination a droit de cité. Celle-ci n'échappe pas à la règle. Elle convoque tous les ingrédients d'une magie inventive : des images vidéo, des effets de 3D, des mètres de tulle blanc, des masques, un madrigal anglais du XVIe siècle, une conférencière virtuelle lisant quelques extraits des écrits de Bertrand Russell, Richard Feynman ou Henry Miller, et un habillage de « sfumato électronique », pour démontrer brillamment que « le réel, c'est ce qui n'existe pas ». Cinq danseuses donnent corps à cet univers onirique, fabriqué et manipulé à vue depuis le plateau. Deux chanteuses les accompagnent et interprètent des airs envoûtants, dirigées par Karl Biscuit. En seize tableaux et autant de prodiges, on revisite l'histoire du cosmos autrement. Loin, très loin du savoir et des explications rationnelles. Mais au plus près de la transcendance, des fantômes et des licornes. Place à la fantaisie et à la beauté ! / Isabelle CalabreMise en scène, musique, conception vidéo Karl BiscuitChorégraphie Marcia BarcellosCostumes Christian Burle assisté de Magalie LeportierScénographie Jean-Luc TournéGraphisme Vincent de Chavanes Avec Caroline Chaumont, Daphné Mauger, Mayra Morelli, Sara Pasquier, Agalie Vandamme (danseuses), Camille Joutard (chanteuse), Florence Ricaud (comédienne) (en cours)