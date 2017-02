Plus d'infos sur le spectacle Saburo Teshigawara / Eic à Paris

EN RAISON DE TRAVAUX, LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) NE PEUVENT AVOIR ACCES A LA SALLE JEAN VILAR.

Saburo Teshigawara / Ensemble intercontemporain Flexible Silence CRÉATION À CHAILLOTAvec Flexible Silence, sa nouvelle pièce créée spécialement pour Chaillot, le Japonais Saburo Teshigawara convoque deux compositeurs phare du XXe siècle, Toru Takemitsu et Olivier Messiaen, le temps d'une chorégraphie suspendue entre les notes. Saburo Teshigawara occupe aujourd'hui la place enviable de chorégraphe majeur dans son Japon natal. Il vit et travaille à Tokyo, même si les nombreuses invitations à travers le monde l'obligent à quitter parfois le cocon de son studio dans la capitale. À Chaillot, il est un peu chez lui, y présentant depuis des années son travail à la beauté radicale. Il revient cette saison avec Flexible Silence. Autour de deux figures de la musique contemporaine, Toru Takemitsu et Olivier Messiaen, Saburo Teshigawara a relevé le défi d'une pièce de danse et de musique réunissant quatre danseurs, six solistes de l'Ensemble intercontemporain ainsi que le sextuor d'ondes Martenot du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. « Pour moi, ce sont deux compositeurs qui créent une matière sonore de la plus grande pureté et, d'une certaine façon, dans une dimension proche de la nature elle-même. Ainsi la musique de Takemitsu est un monde de sons unique qui ressemble à la rencontre de l'air et de la nature. Il y a quelque chose de physique chez lui. Cette clarté instable dans son oeuvre est un guide pour ma danse. » Quant à Olivier Messiaen, il était déjà présent dans la pièce Mirror and Music. « Messiaen offre à l'écoute un nouveau sens du temps. La musique est une sculpture qui naît sur place, ne cesse de se déplacer et de disparaître », résume le chorégraphe. Flexible Silence se veut dès lors une réflexion sur le temps et la beauté. Une recherche quasi spirituelle. « Il n'y pas d'immobilité absolue », affirme Saburo Teshigawara. / Philippe NoisetteChorégraphie, décor, lumières, costumes Saburo TeshigawaraMusique Toru Takemitsu, Olivier MessiaenAssistante artistique Rihoko SatoCoordination technique, assistant lumières Sergio PessanhaAvec Rika Kato, Rihoko Sato, Saburo Teshigawara, Eri Wanikawa (danseurs),Odile Auboin (alto), Frédérique Cambreling (harpe), Jérôme Comte (clarinette), Gilles Durot (percussion), Hideki Nagano (piano), Emmanuelle Ophèle (flûte) de l'Ensemble intercontemporain et le sextuor d'ondes Martenot du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de ParisDurée 1h40