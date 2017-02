Plus d'infos sur le spectacle Marion Muzac - Ladies First à Paris

Marion Muzac Ladies First – De Loïe Fuller à Joséphine Baker Tout public à partir de 7 ansVoilà une histoire de femmes. De filles, même, puisque les interprètes sont des jeunes filles de douze à vingt ans. Sous la houlette de la chorégraphe Marion Muzac, ces danseuses amateurs rendent hommage à quatre pionnières du siècle dernier : Loïe Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis et Joséphine Baker. Le propos de Marion Muzac est clair : mettre les femmes en avant. Ne serait-ce que pour infléchir le déséquilibre hexagonal, où une majorité d'hommes dirige la plupart des scènes nationales et des plateaux de cinéma. La réponse de la chorégraphe est à la mesure de l'enjeu.Plusieurs groupes de vingt jeunes filles venues des quatre coins de la France ont suivi en parallèle des ateliers chorégraphiques consacrés à quatre « révolutionnaires » de l'histoire de la danse. À l'issue de ces séances, vingt interprètes ont constitué le groupe final, qui reflète les multiples visages de l'adolescence d'aujourd'hui. Elles aiment Rihanna ou pratiquent le krump, suivent des cours de danse jazz et écoutent de l'électro, se rêvent en ballerines tout en écoutant du rap. En leur donnant place sur le plateau, Marion Muzac n'entend pas gommer leurs personnalités. Elle souhaite au contraire valoriser leurs différences en confrontant leurs pratiques avec les danses des grandes figures féminines du début du siècle dernier.Les déhanchés de Joséphine Baker s'avèrent très proches de certaines figures de la street dance et les ondulations de Ruth Saint Denis évoquent la gestuelle de Bollywood... La musique du spectacle invite au voyage avec ses percussions à la fois exotiques, antiques et primitives. Avant de venir à Chaillot, Ladies First sera représenté en divers lieux partenaires, toujours accompagné d'ateliers de sensibilisation. / Isabelle CalabreConception Marion MuzacCollaboration chorégraphique Jérôme Brabant, Mathilde OlivarèsScénographie Émilie FaïfLumières Anne Vaglio Créé avec et interprété par 20 danseusesDurée 55 min