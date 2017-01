Plus d'infos sur le spectacle Jose Montalvo à Paris

EN RAISON DE TRAVAUX, LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (PMR) NE PEUVENT AVOIR ACCES A LA SALLE JEAN VILAR.

José Montalvo Y Olé !Quand le chorégraphe José Montalvo revisite son enfance espagnole, le résultat est un spectacle aussi fantaisiste et généreux que son auteur. Mêlant le flamenco, Le Sacre du printemps de Stravinsky et les chants traditionnels africains, Y Olé ! fait mouche et réconcilie toutes les danses. Entre José Montalvo et le public, c'est une longue histoire d'amour. Artiste permanent du Théâtre National de Chaillot, le chorégraphe enchante chaque année fidèles et nouveaux convertis avec une pièce qui lui ressemble, ni tout à fait pareille, ni tout à fait une autre. Mixité des styles, images vidéo, goût pour les montages musicaux, tels sont les ingrédients qui, depuis ses premières créations à deux mains avec Dominique Hervieu, ont fait sa renommée. Dans ce joyeux puzzle en permanente recomposition, Y Olé ! occupe une place à part. Sans doute parce que l'artiste d'origine andalouse y évoque directement la figure de son père espagnol, à qui est dédiée sa pièce. Auprès de ce réfugié politique ayant fui la guerre civile, installé avec femme et enfants dans le Sud-Ouest de la France, le jeune Montalvo a sans nul doute appris le sens de la liberté, mais aussi celui de la fête. Sa mémoire vive est emplie de souvenirs de concertos de castagnettes, de danses et de chansons populaires flamencas, auxquels se mêle le leg de ceux qu'il nomme ses maîtres : les peintres, architectes, écrivains et chorégraphes adeptes du mélange, de la profusion et du mouvement. Né ailleurs, grandi à cheval entre deux cultures, José Montalvo a toujours fait du métissage esthétique son arme de combat. D'où, ici, un collage quasi surréaliste entre la révolution musicale du Sacre du printemps et la juxtaposition de plusieurs écritures, du flamenco à la danse contemporaine sans oublier le hip hop. Émouvant et jubilatoire. / Isabelle CalabreChorégraphie José MontalvoAssisté de Joëlle Iffrig et Fran EspinosaScénographie, conception vidéo José MontalvoCoordination artistique Mélinda Muset-CisséCostumes Rose-Marie Melka assistée de Marie Malterre et Didier DespinRéalisation des costumes Théâtre National de ChaillotLumières Gilles Durand, Vincent PaoliSon Pipo GomesCollaborateurs artistiques à la vidéo Sylvain Decay, Pascal MinetInfographie Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen MontalvoRépétiteurs Delphine Caron, Emeline Colonna, Simhamed Benhalima, Fouad Hammani Créé avec et interprété par Karim Ahansal dit Pépito, Rachid Aziki dit ZK Flash, Abdelkader Benabdallah dit Abdallah, Emeline Colonna, Anne-Elisabeth Dubois, Serge Dupont Tsakap, Fran Espinosa, Samuel Florimond dit Magnum, Elizabeth Gahl, Rocío Garcia, Florent Gosserez dit Acrow, Rosa Herrador, Chika Nakayama, Lidia Reyes, Beatriz Santiago, Denis Sithadé Ros dit Sitha