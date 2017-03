Plus d'infos sur le spectacle Augur - Iolivier Dubois à Paris

Olivier Dubois Auguri Avec Auguri, le chorégraphe et directeur du CCN Ballet du Nord offre une pièce ample et puissante pour une vingtaine de danseurs. Se confrontant aux éléments déchaînés, Olivier Dubois met en danse la « meute protéiforme » des augures. Olivier Dubois a pris son temps pour « rencontrer » la danse : ce n'est qu'à vingt-trois ans qu'il entre dans la ronde, interprète tout d'abord, chorégraphe par la suite. Il parle de ce « désir sauvage » qu'il a eu alors de danser. Auprès d'Angelin Preljocaj ou de Jan Fabre, par exemple. En 1999, il signe Under Cover, son premier solo, mais c'est avec Pour tout l'or du monde qu'il est repéré au Festival d'Avignon. Depuis, Olivier Dubois est l'un des artistes français les plus demandés. En 2012, Tragédie marque un accomplissement : une pièce fleuve pour une vingtaine de danseurs qui produisit un électrochoc sur le public et n'a pas cessé de tourner. Directeur depuis 2014 du CCN Ballet du Nord, Olivier Dubois dévoile enfin Auguri, sa nouvelle pièce attendue. Le titre même fait référence aux augures, « cette meute protéiforme, cette entité complexe aux règles secrètes et ancestrales ». Sur le plateau, le chorégraphe imagine un ballet où « tout ne sera que courses : courir vers, rejoindre au plus vite, au plus tôt ; élancer nos corps, les destiner mais aussi courir pour s'éloigner, échapper, fuir ce destin ». Des corps coureurs en quête de cet absolu... le bonheur. « Ils sont ces éléments toujours imprévisibles et secrets qui, par leur puissance, bousculent et détruisent. » Auguri est une fresque qui emprunte au divin et au païen, une danse à perdre haleine, une « avalanche, foudre, tonnerre, raz-de-marée » qui saisit les corps. Portée par la création musicale de François Caffenne et les lumières de Patrick Riou, Auguri s'annonce comme une symphonie en mouvement. / Philippe Noisette Chorégraphie Olivier DuboisAssistant à la création Cyril AccorsiMusique François CaffenneLumières Patrick RiouScénographie et décor Olivier DuboisDirection technique Robert PereiraNotation Estelle CorbièreEntraîneur sportif Alain LignierAvec Aimée Lagrange, Antonin Rioche, Aurélie Mouilhade, Benjamin Bertrand, Camerone Bida, Clémentine Maubon, David Le Thaï, Édouard Hue, Jacquelyn Elder, Karine Girard, Loren Palmer, Marie-Laure Caradec, Mathieu Calmelet, Mélodie Lasselin, Nicolas Sannier, Sandra Savin, Sébastien Ledig, Sébastien Perrault, Steven Hervouët, Thierry Micouin, Virginie Garcia, Youness Aboulakou