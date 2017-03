Plus d'infos sur le spectacle Le Songe D'une Nuit D'ete à Paris

Entrée au répertoireMusique Felix Mendelssohn-Bartholdy Chorégraphie George Balanchine D'après William Shakespeare,A Midsummer Night's DreamDécors Christian Lacroix Costumes Christian Lacroix Lumières Mark Stanley Direction musicale Simon Hewett Chef des Choeurs José Luis Basso Soliste Pranvera Lehnert / Anne-Sophie DucretLes Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de BalletAvec la participation des élèves de l'École de DanseOrchestre et Choeurs de l'Opéra national de ParisDurée : 2h00 avec 1 entracteNombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l'oeuvre de Shakespeare la matière dramatique de leur ballet, à commencer par Jean-Georges Noverre, ardent défenseur du « ballet d'action », et Marius Petipa, premier à utiliser la musique de scène de Mendelssohn. En amoureux de cette partition, George Balanchine ne pouvait faire exception. Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet sa version de la comédie de Shakespeare. Fidèle à son vocabulaire qu'il mêle à une subtile pantomime, il déroule en deux actes et six tableaux une intrigue sentimentale complexe. Autour de Thésée, duc d'Athènes, et d'Hippolyte, reine des Amazones, s'entremêlent une querelle domestique entre le roi des elfes et la reine des fées, l'intervention du facétieux Puck et de son philtre magique ainsi que celle d'une troupe de comédiens amateurs. Le dénouement sera célébré à la manière d'un grand divertissement virtuose. Avec Le Songe d'une nuit d'été, c'est un des rares ballets narratifs de George Balanchine qui fait son entrée au répertoire du Ballet de l'Opéra national de Paris dont la réalisation des décors et costumes a été confiée à un autre magicien de la scène, Christian Lacroix.