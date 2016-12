Plus d'infos sur le spectacle Le Lac Des Cygnes à Paris

Le spectacle Le Lac Des Cygnes a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Ballet en quatre actesMusique Piotr Ilyitch Tchaikovski Livret Vladimir Begichev / Vassili Geltser Chorégraphie Rudolf Noureev D'après Marius Petipa, Lev IvanovDécors Ezio Frigerio Costumes Franca Squarciapino Lumières Vinicio Cheli Direction musicale Vello Pähn Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de BalletOrchestre de l'Opéra national de ParisDurée 2h35 avec 1 entractePuisant aux sources d'anciennes légendes slaves et nordiques où la fatalité survient des mystérieuses forces de la nature, Le Lac des cygnes a créé son propre mythe. Première composition de Tchaikovski pour le ballet, elle est empreinte d'une profonde nostalgie, comme en écho à la propre expérience du compositeur où l'amour rêvé demeure impossible. Cependant, l'oeuvre reste incomprise jusqu'à ce que Marius Petipa lui prête sa propre lecture chorégraphique en 1895. Il déploie pour le corps de ballet féminin, avec le concours de Lev Ivanov, de majestueuses figures et donne vie à la danseuse-cygne. Dans la version « freudienne » que Rudolf Noureev imagine pour le Ballet de l'Opéra de Paris en 1984, le prince Siegfried, manipulé par le maléfique Rothbart, se dérobe à la réalité du pouvoir et du mariage pour se réfugier dans les rêves, où lui apparaît un lac magique porteur de l'amour idéalisé. Noureev hisse à la hauteur de l'héroïne le rôle du prince en lui donnant une nouvelle ampleur psychologique et préfère donner à ce chef-d'oeuvre du ballet d'action une fin tragique plus harmonieuse avec l'écriture musicale.