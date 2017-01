Plus d'infos sur le spectacle Happy Hour à Paris

HAPPY HOURMauro et Alessandro s'attrapent, s'aident, s'observent, se lâchent, se reniflent, convoquent leur adolescence italienne, la politique, la relation à l'autre, le vieillissement. Ils glissent insensiblement de la gaieté et l'humour à l'intensité et la mélancolie.