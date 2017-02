Plus d'infos sur le spectacle Yohan Vallée Présente Un Certain Printemps à Paris

Un certain printemps est une pie?ce danse?e en cours de cre?ation et adapte?e du « Sacre du Printemps » d'Igor Stravinsky. Il est apparu de?s le de?but que cela serait un solo avec comme partenaires deux grands portraits tire?s sur toile-ba?che et la partition musicale dans son entie?rete?.

Le sacrifice est a? voir ici comme une renaissance.

A travers cette renaissance, il s'agit de passer au crible les e?ve?nements qui nous construisent, les sentiments qui nous traversent, les fe?lures qui nous de?stabilisent. Entre pudeur et impudeur, vulne?rabilite? et violence, c'est aussi faire la lumie?re sur les te?ne?bres du monde qui nous entoure et qui influe sur nos lignes de vie. Que faire de cette me?moire collective, de ces horreurs dont nous sommes spectateurs ou victimes au quotidien ? Comment e?tre dans ce monde tout en prenant conscience de s'en prote?ger ? Comment faire accepter au groupe l'essence singulie?re de notre e?tre ?

Une que?te e?pique d'identite?.

L'adaptation du Sacre du Printemps est vue ici sous une forme performative. D'une part par l'e?criture d'un solo, qui, au-dela? d'e?le?ments autobiographiques, incarne tour a? tour les Hommes et l'Elu(e) et de?note des adaptations habituellement e?crites pour plusieurs danseurs. D'autre part, car elle repose sur l'exigence d'un engagement total du corps ou? les prises de risque et le de?passement des limites physiques doivent e?tre envisage?es dans l'e?criture et dans l'improvisation.

Dans un contexte plus intime mais toujours vital, le solo doit aussi pouvoir raconter cet(te) e?lu(e), ses e?motions, ses questionnements, ses failles, sa vie. La pre?sence sur le plateau doit e?tre ressentie comme une mise a? nue face aux spectateurs, place?s de fac?on induite en position de « sages ». Le public devient peu a? peu l'incarnation du groupe, du monde dans lequel nous e?voluons, a? la fois te?moin et acteur du sacrifice et de la renaissance visce?ralement expose?s.

