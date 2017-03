Plus d'infos sur le concert Un coup de queue de vache à Paris

« UN COUP DE QUEUE DE VACHE » De Thomas Fersen Après 25 ans de carrière dans la chanson, Thomas Fersen évolue depuis quelques années vers une forme plus théâtrale d'expression.En 2011/2012, il tenait tous les rôles dans "L'Histoire du soldat", conte musical d'Igor Stravinsky et Charles-Ferdinand Ramuz, mis en scène par Roland Auzet, une co-production Théâtre d'Oullins / Théâtre de Vidy-Lausanne (50 représentations dont 10 au Théâtre de l'Athénée-LouisJouvet). Puis après son album avec le groupe Ginger Accident et la tournée en 2013, on a pu le voir seul en scène dans son spectacle de la saison 2014/2015, (100 représentations) et découvrir, voisinant avec ses chansons, ses monologues en vers, monologues entre conte, fable, farce et Poème, dont il joue et incarne le(s) personnage(s). Thomas Fersen confirme cette orientation de conteur-chanteur avec l'écriture de nouveaux monologues en vers parallèlement à celle de son dixième album « un coup de queue de vache » dont la sortie est prévue pour janvier 2017. L'ensemble fera l'objet d'un spectacle qu'il proposera en s'accompagnant au piano, à partir de l'automne 2016.