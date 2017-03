Plus d'infos sur le concert Trompe-la-mort à Paris

Opéra en deux parties (2017)Musique Luca Francesconi Livret Luca Francesconi D'après Honoré de BalzacEn langue françaiseDirection musicale Susanna Mälkki Mise en scène Guy Cassiers Vautrin / Trompe-la-mort / Jacques Collin Thomas Johannes Mayer Esther Julie Fuchs Lucien de Rubempré Cyrille Dubois Le Baron de Nucingen Jean-Philippe Lafont Asie Ildikó Komlósi Eugène de Rastignac Philippe Talbot La Comtesse de Sérizy Béatrice Uria-Monzon Clotilde de Grandlieu Chiara Skerath Le Marquis de Granville Laurent Naouri Les Espions François Piolino / Rodolphe Briand / Laurent Alvaro Chef des Choeurs Alessandro Di Stefano Orchestre et Choeurs de l'Opéra national de ParisSurtitrage en français et en anglaisDurée 2h00 sans entracte Pour cette création mondiale, Luca Francesconi se saisit d'une figure tutélaire de La Comédie humaine : Vautrin, alias Jacques Collin, alias l'abbé Carlos Herrera, alias Saint-Estève, alias... Trompe-la-mort. Impressionnant personnage masqué, Trompe-la-mort se révèle tout à la fois à travers des énergies latentes, impalpables, et dans des drames aux rebondissements tragiques. Ambivalent personnage à la familiarité royale et à l'empressement maternel, cruel et amoureux, rapace et capable de dompter les fous, ce « Machiavel du bagne » qui finira chef de la police, utilise ses conquêtes pour servir un but éclatant tout en « cachant sa marche ». Épousant les événements afin de les conduire, travestissant ses moyens de parvenir, Trompe-la-mort poursuit une implacable entreprise de subversion des strates sociales et économiques. Il n'en reste pas moins terriblement dévoué à ceux qu'il élit. Mis en scène par Guy Cassiers pour sa première collaboration avec l'Opéra de Paris, ce tableau d'une société à trois niveaux perméables reprend à sa façon la question posée par Balzac : « Le monde n'est-il pas un théâtre ? Le Troisième-Dessous est la dernière cave pratiquée sous les planches de l'Opéra, pour en receler les machines, les machinistes, la rampe, les apparitions, les diables bleus que vomit l'enfer, etc. »