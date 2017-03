Plus d'infos sur le concert Trio Primavera à Paris

TRIO PRIMAVERAAndrea SCHUSTER, violonLadislav SZATHMARY, violoncelleIsabelle OEHMICHEN, piano« Debussy, le crépuscule du Romantisme »Debussy : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur Sonate pour violon et piano en sol mineur?Clair de Lune (piano seul) - Trio en sol majeurDepuis une dizaine d'années, le Trio franco-hongrois Primavera se produit essentiellement en France et en Hongrie. Entourant le célébrissime « Clair de Lune », Trio Primavera nous présente ces trois oeuvres majeures de la musique de chambre du compositeur :La Sonate pour violoncelle et piano, en ré mineur, mélange d'humour sarcastique et de poésie mélancolique.?La Sonate pour violon et piano, en sol mineur, très inspirée, à la fois pleine de fantaisie et d'émotion.Enfin, contrairement aux deux autres, une oeuvre de jeunesse, le Trio en sol majeur, encore influencé par Franck ou Massenet, mais qui annonce avec sa transparence, sa légèreté et ses rythmes originaux le grand Debussy.