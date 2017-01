Plus d'infos sur le concert The Divine Comedy à Paris

Corida (lic.752582) présente :

De Liberation à Victory For The Comic Muse, en passant par A Short Album About Love ou encore le mélancolique Absent Friends, The Divine Comedy alias Neil Hannon a conquis le coeur d'une génération d'auditeurs qui citent son nom non sans émotion.Conciliant une grande élégance mélodique et des arrangements ambitieux, survivant à toutes les modes en produisant des disques toujours surprenants, The Divine Comedy est enfin de retour avec un nouvel album Foreverland.