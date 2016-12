Plus d'infos sur le concert Réveillon : Gold & Black With Dj Master Greg à Paris

Le concert Réveillon : Gold & Black With Dj Master Greg a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

Faut que ?a brille, en noir et or !!! Au Café Oz Grands Boulevards, on vous propose de célébrer la nouvelle année fa?on bling bling !

~ AU PROGRAMME ~

// Show performers

// Tempête de confettis, cotillons

// Distribution de goodies

// Tournée de shots pour les fêtards déguisés / costumés / maquillés

~ MUSIQUE ~

Dj master greg sera aux platines toute la nuit pour un son généraliste de qualité, tendance hip hop et funk à l'ancienne,

~ TARIFS ~

Entrée : 20? avec une conso

~ PROMO MOÊT & CHANDON~

La bouteille : 70? au lieu de 100? / La coupe 12?

Le cocktail de fruits : 6,50? au lieu de 7,50?

Site web : http://www.cafe-oz.com/fr/grands-boulevards/grands-boulevards-events

Infos réservation :

Tél. 0147701852 - Email. resagb@cafe-oz.com