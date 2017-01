Plus d'infos sur le concert Puggy à Paris

JUNZI ARTS (Lic. 2-1070881) PRESENTE ce concert

Après trois albums et plus de 500 dates à travers le monde, Puggy revient avec Colours, un nouveau bijou pop.Enregistré entre Londres et Bruxelles, où le groupe a élu domicile dans les anciens studios de la télévision publique flamande désertés depuis quelques années, ce quatrième album est produit par le producteur anglais de renom David Kosten.Résolument plus électronique, Colours se présente comme un tournant dans la carrière d'un groupe étendard de la nouvelle scène belge et s'annonce déjà comme l'un des albums les plus excitants de l'année.Toujours plus efficace et encore plus innovant, à l'image du premier single "Lonely Town".Réservations des accès PMR au 0 892 68 33 68.