LIVE NATION (L.2-1058290) PRESENTE ce concert

Les mythiques Pet Shop Boys sont de retour à Paris.Le duo britannique formé en 1981 et composé par Neil Tenant et Chris Lowe viendra présenter SUPER, son tout dernier album sorti en avril dernier. Ils joueront bien sûr leurs hits de ces 30 dernières années !Équation parfaite entre pop et dance, chaque chanson, chaque album n'a cessé de confirmer cette suprématie électro-pop.Preuve en est : cinquante millions d'albums vendus à travers le monde avec des tubes tels que "West End Girls", "Suburbia", "It's a Sin", "Always on My Mond", "What Have I Done To Deserve This?" et autres...Rendez vous le 28 février prochain à l'Olympia !Accès PMR : 01 47 42 94 88