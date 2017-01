Plus d'infos sur le concert Oh-La-La Oui Oui à Paris

Le concert Oh-La-La Oui Oui a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

OH-LA-LA OUI OUI

avec Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud | mise en scène Stéphan Druet | durée : 1h20 sans entracte

contrebasse Laurent Delaveau | guitare Gilles Parodi | violon Laurent Zeller

J'ai fait ça en douce

Et J'ai connu sur le gazon

La grande secousse

Et le fameux petit frisson

C'est au sein de la compagnie les Brigands que les spectateurs ont découvert les chanteurs Emmanuelle Goizé et Gilles Bugeaud et leur complice, le metteur en scène Stéphan Druet. Fine équipe qui se retrouve aujourd'hui associée à un trio de jazz manouche pour servir un répertoire jubilatoire : celui de la chanson de l'Entre-Deux-Guerres. Bref répit entre deux carnages, la période débridée a vu naître le swing, la gloire de Mistinguett, Maurice Chevalier, Joséphine Baker et l'apogée de Django Reinhardt...

Extraits de comédies musicales ou d'opérettes, pépites puisées dans les revues, trésors et classiques composent ici "un tour de chant tour à tour sentimental, coquin, insouciant, électrique, mélancolique et bucolique, à l'époque de ces folles années durant lesquelles Pari dansa sur un volcan." Loin cependant de toute nostalgie, le quintette donne une lecture actuelle de chansons "au style sans détour, sans censure, jamais banal, jamais grossier, qui continuent de nous étonner par leur humour", écrivent les chanteurs.

De quoi anticiper une soirée de plaisirs et de marrants badinages. Aura-t-on deux amours couchés dans le foin dans un beau débit de lait ? Oh-la-la, oui oui !

Site web : http://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/oh-la-la_oui_oui.htm

Infos réservation :

Billetterie : 01 53 05 19 19 http://www.forumsirius.fr/orion/athenee.phtml?spec=489