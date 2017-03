Plus d'infos sur le concert Musique De Chambre: Violon & Piano à Paris

Mozart : Adagio KV 261 en mi majeurBeethoven : Sonate op. 24 « Le Printemps » en fa majeurFranck : Sonate en la majeurLa Sonate dite « Le Printemps » de Beethoven, la Sonate de César Franck, et en prélude à ces deux compositeurs - dont l'un allume le flambeau du romantisme et dont l'autre nous en livre les derniers feux - un Adagio de Mozart dans la lignée des plus belles oeuvres mozartiennes : tel est le brillant programme que nous propose ce duo.