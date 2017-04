Plus d'infos sur le concert Lukas Graham à Paris

Live Nation (2-1058290) présente ce concert.

Révélé grâce à son hit «7 Years Old» (au plus de deux cents millions de vues sur Youtube !), le groupe danois Lukas Graham continue d'étendre sa popularité à travers le monde et sera en France pour deux concerts exceptionnels à Paris et Lyon : Olympia, Paris – 4 avril 2017 Transbordeur, Lyon, 5 avril 2017 Personnes à mobilité réduite : 08 92 68 33 68