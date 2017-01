Plus d'infos sur le concert Les Chevaliers de la Table ronde à Paris

Le concert Les Chevaliers de la Table ronde a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Paris 2017.

LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE

Opéra bouffe de Hervé | paroles Henri Chivot, Alfred Duru | direction musicale Christophe Grapperon | mise en scène Pierre-André Weitz | avec Les Brigands | durée : 2h sans entracte

avec Chantal Santon Jeffery, Lara Neumann, Ingrid Perruche, Clémentine Bourgoin, Arnaud Marzorati, Damien Bigourdan, Antoine Philippot, David Ghilardi, Jérémie Delvert, Pierre Lebon, Théophile Alexandre, Samy Camps, Manuel Nuñez Camelino

Amoureux du Moyen Âge, médiévistes de tous crins, réjouissez-vous : la lumière va enfin être faite sur les Chevaliers de la Table ronde... et avec elle quelques étincelles. Vous apprendrez qu'aux côtés de Lancelot et Mélusine se trouvaient le valeureux Médor et la troublante Totoche, ainsi que tout ce qu'il faut pour faire un monde : des flambeaux en plaqué, une couronne de zinc, des rimes en "ique-nique-nique-nique", des factures, des divorces, des développages et des développations et puis un phoque et même Richard Wagner...

Éminents spécialistes de la période, les Brigands retrouvent ici les plaisirs de Geneviève de Brabant, de Croquefer et du Temps des Croisades, la beauté des châteaux humides, la galanterie des chevaliers et les mélodies des ménestrels. Henry Chivot et Alfred Duru (auteurs pour Offenbach de L'Île de Tulipatan) mettent cette fois leur fantaisie au service d'Hervé, "le compositeur toqué", rival d'Offenbach en dinguerie et en grâce.

"La musique d'Hervé est fine, légère, pleine d'esprit. Les mélodies sont simples et efficaces, l'harmonie naturelle, l'orchestration limpide... écrit Thibault Perrine, auteur de cette nouvelle orchestration. Mais c'est surtout de son rythme que provient cette énergie débordante qui la caractérise : rythme des accompagnements, pour la plupart issus de la danse ; rythme de la ligne vocale, tout au service d'un texte plein de fantaisie et de vivacité : rythme de la forme, enfin, si important dans ce genre très particulier qu'est l'opérette."

Site web : http://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/les_chevaliers_de_la_table_ronde.htm

Infos réservation :

Billetterie : 01 53 05 19 19 du lundi au samedi de 14h à 19h http://www.forumsirius.fr/orion/athenee.phtml?spec=496