Jain, la nouvelle étoile pop-indé de Spookland et déjà disque d'or, a sorti son premier album « Zanaka» en novembre dernier, nous emmenant dans des contrées musicales hors du commun. Ayant sillonné le monde toute son enfance, la diversité des pays et des cultures qu'elle a rencontrée se retrouve dans sa musique, voyageant entre pop, électro, reggae et soul. Accès PMR : 0 892 68 33 68