Plus d'infos sur le concert Iphigenie En Tauride à Paris

Tragédie lyrique en quatre actes (1779)Musique Christoph Willibald Gluck Livret Nicolas-François Guillard D'après Guymond de La Touched'après EuripideEn langue françaiseDirection musicale Bertrand de Billy Mise en scène Krzysztof Warlikowski Iphigénie Véronique Gens Oreste Étienne Dupuis Pylade Stanislas de Barbeyrac Thoas Thomas Johannes Mayer Diane Ruzan Mantashyan Première prêtresse (acte I) Ruzan Mantashyan Première prêtresse Adriana Gonzalez Deuxième prêtresse Emanuela Pascu Une femme grecque Emanuela Pascu Un Scythe Tomasz Kumiega Un ministre Tomasz Kumiega Iphigénie (rôle muet) Renate Jett Chef des Choeurs Alessandro Di Stefano Orchestre et Choeurs de l'Opéra national de ParisSurtitrage en français et en anglaisDurée : 2h20 avec 1 entractePour honorer la prédiction d'un oracle, Iphigénie doit tuer tout étranger s'échouant sur les rivages de Tauride. Las, c'est son frère Oreste qui accoste, assassin de leur mère Clytemnestre, qu'il a tuée pour venger le meurtre de leur père Agamemnon : telle est la lignée maudite des Atrides qui répète la mort de génération en génération... Cette chaîne de crimes héréditaires passera-t-elle par Iphigénie ? En 1779, Gluck composait avec Iphigénie en Tauride une musique qui semblait faire naître une émotion nouvelle – ni tout à fait théâtrale ni tout à fait lyrique – dans laquelle ses contemporains crurent voir la tragédie grecque enfin ressuscitée. Au réformateur de l'art lyrique répond un grand réformateur du théâtre. En 2006, les spectateurs qui poussaient les portes du Palais Garnier étaient accueillis par les silhouettes immobiles des interprètes qui les attendaient sur scène, et semblaient leur tendre une forme de miroir dérangeant. Le Polonais Krzysztof Warlikowski signait sa première mise en scène pour l'Opéra de Paris avec cette « Iphigénie » bouleversante, où les personnages au crépuscule de leur existence n'en finissent pas d'être hantés par leur passé.