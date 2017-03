Plus d'infos sur le concert Gojira à Paris

Le groupe de metal français Gojira, sans conteste un des groupes de metal extrême les plus respectés dans le monde aujourd'hui, a sorti le 25 juin 2012 son nouvel album « L'Enfant Sauvage », cinquième album du quatuor (leur premier chez Roadrunner). Formé en 2001 par les frères Duplantier (Joe et Mario, respectivement chanteur-guitariste et batteur), Christian Andreu (guitare) et Jean-Michel Labadie (basse), Gojira a su gagner ses galons auprès de la scène metal internationale : que ce soit auprès de Metallica (qui les a personnellement choisi pour faire leur première partie aux Etats-Unis et en Europe) ou de Lamb of God (qui les a également emmené en tournée), le groupe des Landes bénéficie d'une cote de popularité inégalée qui a largement dépassé nos frontières. Enregistré à New-York et produit par Josh Wilbur, « L'Enfant Sauvage » fait suite à « The Way of All Flesh » (2008) qui avait permis à Gojira de partir sur les routes pendant près de 2 ans. Ce nouvel album a permis aux fans de retrouver le son qui a fait le succès du groupe, entre death metal technique et groove metal atmosphérique. Accès PMR : 0 892 68 33 68