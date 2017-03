Plus d'infos sur le concert Georgio à Paris

BLEU CITRON (L.2-1059423) PRESENTE ce concert

Hors des sentiers battus, tournant le dos à un certain conformisme, Georgio avance depuis quelques années à visage découvert.Mixtape participative avec ses fans, campagne record de crowfunding pour financer « Bleu Noir », son premier album, le jeune rappeur duXVIIIème est là où on ne l'attend pas, libre de ses mouvements. Qu'il soit « Voyou » dans l'unique featuring de Fauve ou gueule d'amourà la simplicité désarmante dans ses ITW télévisées, Georgio trace une route improbable vers de probables sommets. Sur son itinéraire:une trentaine de dates, des concerts parisiens à guichets fermés (Divan du Monde, Pan Piper...), les Festivals de l'été (Francofoliesde La Rochelle, Eurockéennes de Belfort) et rien de moins que les Zeniths de France aux côtés de Fauve. Un peu avant tout ça, 2 EP « Soleil d'hiver » (produit par HologramLo et 1995) et « A l'Abri » et de très nombreux freestyles (notammentavec Vald, Nekfeu, etc).En 2015 il se lance dans son premier album solo, mais pas seul:1800 personnes ont participé au financement de « Bleu Noir ». Autant d'encouragements mais aussi de pression pour être à la hauteur des espoirs que ses producteurs/supporters ont placé en lui. Et le pari semble réussi : le furieux « Appel à la Révolte » fait déjà mouche à chaque concert, « Héros », titre plus ouvert sans en être moins intime, s'immice sur les playlists suivi de « Rêveur », et « Les Anges déchus les gens déçus » ravit les puristes du genre, captivant par sa mélancolie et son clip hypnotique. On retrouve également la voix d'Elisa Jo qui vient accompagner Georgio sur « Les Fleurs », métaphore de la rupture, ou celle de Sanka, son backeur et pote depuis la 6ème sport études Basket Ball, sur le oldschool « 6 avril 1993 ».Bleu Noir n'est pas qu'un album de rap. Les postures traditionnelles du genres sont largement dépassées et laissent place à la violence d'une sensibilité assumée : « Des mots durs sur des bouts de papier », écrit comme une confidence, conclut l'album sur une note magistrale.Sur scène c'est l'énergie qui parle et la critique est unanime: Georgio aime le live et ça se voit.Accès PMR : 0 892 68 33 68