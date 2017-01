Plus d'infos sur le concert Enrico Macias à Paris

Sud Concerts (2-1029315) présente en accord avec Charley Marouani ce concert

On l'appelle souvent Enrico tout court, puisqu'il est unique ! Enrico Macias est né le 11 décembre 1938 à Constantine en Algérie. Il quitte son pays pour la France en 1961, 11 mois avant la fin de la guerre. En 1962 il est repéré à Paris par Gilbert Bécaud et commence à faire ses premières parties. Son interprétation de la chanson Adieu Mon pays, devient le symbole de l'exil des Pieds-noirs. C'est en 1964 qu'il débute une grande carrière française (avec son premier passage à l'Olympia où il reviendra chaque année) et internationale en allant chanter au Liban, en Grèce, en Turquie, à Moscou, au Japon, en Roumanie, en Israël, ou encore aux Etats Unis, où il fera salles combles. En 1997, Enrico MACIAS est nommé par M. Kofi ANNAN Ambassadeur itinérant auprès de l'O.N.U, et plus spécialement « chargé de mission de paix, de Fraternité et d'aides aux enfants ». Pour fêter ses cinquante années de carrière, Enrico Macias est de retour sur scène, et après avoir rempli l'Olympia les 16 et 17 janvier dernier, il continue sa tournée dans toute la France pendant cette année 2016 ! Son nouvel album dont la sortie est prévu le 19 février 2016, « Les Clefs » et son livre « L'Envers du ciel bleu », paru en octobre 2015, nous font découvrir une autre facette de l'artiste. A travers les deux oeuvres, Enrico Macias se livre entièrement, et partage avec nous ses bonheurs mais également ses doutes et ses blessures.Accès PMR : 0 892 68 33 68