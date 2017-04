Plus d'infos sur le concert Dj Coppola à Paris

On prolonge le week-end, c'est veille de jour férié !!!

Ce dimanche, pas de plateau-télé mais GROSSE SOIREE !

Lundi, c'est férié !!!!! Pour l'occasion, on prolonge le week-end :

De 16h à 20h, apéro en terrasse avec copines, collègues, camarades et rencards. On enchaîne ensuite avec DJ Coppola aux platines pour une soirée riche en electro, hip-hop et latino ! C'est pas bon ?a ?!

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul : l'entrée est gratuite !

Infos réservation :

Tél. 0147701852 - Email. resagb@cafe-oz.com